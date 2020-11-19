Шана живим і пам'ять полеглим. Сьогодні в Черкасах відкрили меморіал полеглим воїнам АТО.

Унікальність пам'ятника в тому, що він був створений за ескізами доньки загиблого бійця Володимира Ложешнікова. Три роки тому 16-річна Дарина подала свій проєкт на конкурс - і виграла.

Пам'ятник - це два бійці, які стоять на сторожі "квітучого дерева життя". Фігури оточують величезні гранітні плити, на яких викарбувані імена загиблих за свободу України жителів Черкас. Міському бюджету комплекс став у понад 3 мільйони гривень. Та ветерани кажуть: гроші хоч і великі, але витрачені на важливу справу.

Дар'я Ложешнікова, донька загиблого бійця, авторка пам'ятника:

Я хотіла показати, що воїни захищають саме життя, що вони не просто воюють, вони захищають саме життя.

Андрій Білецький, лідер політичної партії "Національний корпус":