У Черкасах за підтримки "Національного корпусу" відкрили меморіал полеглим воїнам АТО [ Редактировать ]
Шана живим і пам'ять полеглим. Сьогодні в Черкасах відкрили меморіал полеглим воїнам АТО.
Унікальність пам'ятника в тому, що він був створений за ескізами доньки загиблого бійця Володимира Ложешнікова. Три роки тому 16-річна Дарина подала свій проєкт на конкурс - і виграла.
Пам'ятник - це два бійці, які стоять на сторожі "квітучого дерева життя". Фігури оточують величезні гранітні плити, на яких викарбувані імена загиблих за свободу України жителів Черкас. Міському бюджету комплекс став у понад 3 мільйони гривень. Та ветерани кажуть: гроші хоч і великі, але витрачені на важливу справу.
Дар'я Ложешнікова, донька загиблого бійця, авторка пам'ятника:
Я хотіла показати, що воїни захищають саме життя, що вони не просто воюють, вони захищають саме життя.
Андрій Білецький, лідер політичної партії "Національний корпус":
Ми будуємо нагадування для самих себе, пам'ять про те, що ці люди зробили і завдання для себе - не розтринькати той шанс на життя, який вони нам дали, побудувати ту Україну, за яку вони боролись.
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