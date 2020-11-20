Наверняка каждому человеку хоть раз в жизни доводилось открывать кому-то душу и быть преданным, или же "западлянку" устраивали люди, от которых вы совсем этого не ожидали. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый подлый.



Итак на первом месте оказались Девы. Если же вы не сможете соответствовать требованиям данных персон, наверняка, последует месть. Особенное коварство Дев кроется в том, что удар, вероятно, будет нанесен в спину и в очень неожиданное время.

Кроме того, представители этого знака могут имитировать романтические чувства для достижения материального благополучия и прочих выгод.



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