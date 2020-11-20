За помощью обратились родные 3-летнего Саши. У мальчика врожденный порок головного мозга, гепогенезия мозолистого тела с тетрапарезом.

"Нам необходимо, проходить курс, дорогостоящих реабилитаций каждые два месяца, стоимость которой составляет 25 000 грн, на какую критически не хватает денег. Я являюсь многодетной мамой и воспитываю детей сама", - говорит мама мальчика.

Мама просит всех небезразличных помочь ее сыну стать здоровым ребенком. Сумма лечения для семьи просто неподъемная.

Реквизиты:

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Пивнык Ольга Васильевна

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