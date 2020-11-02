За помощью обратились родные Александра Гнилокваса. У молодого мужчины - агрессивные герминальные раковые клетки, очаг средостения, состояние тяжелое. На данный момент Саша нуждается в срочной трансплантации костного мозга.

"За месяц нужно собрать 40 000$. Срочный сбор на трансплантацию костного мозга(ТКМ) в Турецкой клинике.

Сумма 70 000$. Оплачено 30 000$. Собрано- 61 722 гривен на 31.10.2020.

Пройдено 8 курсов химиотерапии. Впереди високодозная химия и ТКМ! Нас дома ждут 2 маленьких детей! Времени совсем нет, счет идет на минуты! Нужна любая помощь: финансовая, информационная, моральная поддержка!", - говорится в сообщении.

У Саши есть шансы вернутся к нормальной жизни. Однако, лечение дорогостоящее и неподъемное для родных. Все что необходимо - помощь небезразличных к судьбе Саши людей.

Реквизиты для помощи:

Приват Банк

5168 7427 2932 7696

Гнилоквас Галина Михайловна (жена)



Перевод из-за границы (Приват Банк)

МФО банка:

305299

Получатель платежа

Гнилоквас Галина Михайловна

IBAN:

UA103052990000026205684097873

Счет получателя:

26205684097873

Валюта карты:

UAH

РНУКПН получателя:

3350317026

Назначение платежа:

Пополнение счета Гнилоквас Галина Михайловна

Сбербанк

5168 3708 3936 4084

Gnylokvas Halyna

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