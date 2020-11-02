Отец двух маленьких детей срочно нуждается в помощи [ Редактировать ]
За помощью обратились родные Александра Гнилокваса. У молодого мужчины - агрессивные герминальные раковые клетки, очаг средостения, состояние тяжелое. На данный момент Саша нуждается в срочной трансплантации костного мозга.
"За месяц нужно собрать 40 000$. Срочный сбор на трансплантацию костного мозга(ТКМ) в Турецкой клинике.
Сумма 70 000$. Оплачено 30 000$. Собрано- 61 722 гривен на 31.10.2020.
Пройдено 8 курсов химиотерапии. Впереди високодозная химия и ТКМ! Нас дома ждут 2 маленьких детей! Времени совсем нет, счет идет на минуты! Нужна любая помощь: финансовая, информационная, моральная поддержка!", - говорится в сообщении.
У Саши есть шансы вернутся к нормальной жизни. Однако, лечение дорогостоящее и неподъемное для родных. Все что необходимо - помощь небезразличных к судьбе Саши людей.
Реквизиты для помощи:
Приват Банк
5168 7427 2932 7696
Гнилоквас Галина Михайловна (жена)
Перевод из-за границы (Приват Банк)
МФО банка:
305299
Получатель платежа
Гнилоквас Галина Михайловна
IBAN:
UA103052990000026205684097873
Счет получателя:
26205684097873
Валюта карты:
UAH
РНУКПН получателя:
3350317026
Назначение платежа:
Пополнение счета Гнилоквас Галина Михайловна
Сбербанк
5168 3708 3936 4084
Gnylokvas Halyna
+380637006041
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