В пятницу вечером, 20 ноября, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА" народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Скорик рассказал о том, что медики не могут сами себе поставить диагноз "коронавирус".

Медикам запрещают ставить себе диагноз "ковид", потому что они должны получать соответствующие выплаты. Огромное количество медиков болеет без диагноза "ковид" в реальности.

Также Скорик рассказал о неготовности медицинской системы к борьбе с болезнью и о покупке вакцин против коронавируса.

Медицинская система - не готова, про вакцины мы не говорим, потому что европейская вакцина - непонятно, будет или нет, российскую вакцину, в отличие от Венгрии и Израиля, мы брать не будем, потому что у нас политические разногласия и выхода из ситуации - нет.

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