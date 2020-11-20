В пятницу вечером, 20 ноября, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА" кандидат в мэры города Славянск от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Павел Придворов рассказал о помощи населению и бизнесу в условиях карантина.

Мы подготовили программу стратегии защиты населения и поддержки бизнеса. Необходимо страхование социально незащищенных групп, а именно - пенсионеров и медиков. Вторым направлением является поддержка мелких и средних предпринимателей за счет уменьшения арендной платы и введения гибкого графика работы.

Также Придворов добавил, что не менее важными аспектами являются медицинская логистика и поддержка медработников, кандидат поделился амбициозным планом.

Если центральная власть не способна обеспечить врачей средствами защиты и обещанными надбавками, то это должны делать городские власти. У нас есть план создания центра лечения "ковид". Минимум 50% торговцам в городе придется закрыться, порядка 15 тысяч человек потеряют доход.

Ранее мы писали, что в случае не соблюдения карантина выходного дня, будет локдаун.