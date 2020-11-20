Карантин выходного дня: кандидат в меры Славянска рассказал про кризисную поддержку населения и бизнеса [ Редактировать ]
В пятницу вечером, 20 ноября, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА" кандидат в мэры города Славянск от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Павел Придворов рассказал о помощи населению и бизнесу в условиях карантина.
Мы подготовили программу стратегии защиты населения и поддержки бизнеса. Необходимо страхование социально незащищенных групп, а именно - пенсионеров и медиков. Вторым направлением является поддержка мелких и средних предпринимателей за счет уменьшения арендной платы и введения гибкого графика работы.
Также Придворов добавил, что не менее важными аспектами являются медицинская логистика и поддержка медработников, кандидат поделился амбициозным планом.
Если центральная власть не способна обеспечить врачей средствами защиты и обещанными надбавками, то это должны делать городские власти. У нас есть план создания центра лечения "ковид". Минимум 50% торговцам в городе придется закрыться, порядка 15 тысяч человек потеряют доход.
Ранее мы писали, что в случае не соблюдения карантина выходного дня, будет локдаун.
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