В Киевской области 40-летний мужчина сжег свою 60-летнюю любовницу. Об этом сообщает nnovosti.info.

Мужчина пришел домой с бензином, разлил бензин, достал зажигалку и чиркнул. Он объясняет свой поступок тем, что хотел просто пошутить.

Происшествие закончилось трагически. Огонь поразил 75% тела женщины, одежда на ней выгорела дотла. В страшных муках пострадавшая погибла в больнице.

Отмечается, что мужчина до этого несколько раз сидел в тюрьме.

Ранее сообщалось, что под Харьковом 5-летний ребенок сжег себя заживо.

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