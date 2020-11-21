Погибла в страшных муках: мужчина сжег свою 60-летнюю любовницу [ Редактировать ]
В Киевской области 40-летний мужчина сжег свою 60-летнюю любовницу. Об этом сообщает nnovosti.info.
Мужчина пришел домой с бензином, разлил бензин, достал зажигалку и чиркнул. Он объясняет свой поступок тем, что хотел просто пошутить.
Происшествие закончилось трагически. Огонь поразил 75% тела женщины, одежда на ней выгорела дотла. В страшных муках пострадавшая погибла в больнице.
Отмечается, что мужчина до этого несколько раз сидел в тюрьме.
Ранее сообщалось, что под Харьковом 5-летний ребенок сжег себя заживо.
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