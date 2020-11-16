В Вижницком районе Черновицкой области во время ссоры женщина нанесла мужчине проникающее ножевое ранение грудной клетки. В результате полученных травм пострадавший скончался.

Когда экипаж скорой помощи прибыл на вызов, в одном из домов села Бережонка медики обнаружили тело мужчины с ножевым ранением без признаков жизни, сообщает пресс-служба полиции области.

Читайте также Британська медсестра убила вісім немовлят

По предварительным данным, между 32-летней местной жительницей и ее 45-летним сожителем возник конфликт, в ходе которого женщина нанесла мужу ножевое ранение. Испугавшись последствий своего поступка, правонарушительница вызвала скорую помощь и скрылась с места происшествия.

Следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Женщину разыскали и задержали.

С места происшествия правоохранители изъяли орудие совершения уголовного преступления. Тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

За содеянное правонарушительнице грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области мать жестоко убила 4-летнюю дочь.