Новость о планах "Укрзализныци" постепенно избавиться от непрофильных активов (больницы, прачечные, охрана, вертолет и т.д.) вызвала волну возмущения, т.к. зачастую закрытие филиалов и подразделений влечет за собой сокращение рабочих мест. Однако распространение подобных слухов не имеет ничего общего с планами руководителя УЗ Владимира Жмака, сообщает myc.news.

На сегодняшний день штат сотрудников "Укрзализныци" один из самых больших среди железных дорог европейских стран – 260 тысяч человек. По мнению Владимира Жмака, увольнение сотрудников является самым простым и одновременно плохим решением. Поэтому избавление от непрофильных активов будет проходить не путем их ликвидации, а через приватизацию, которая предусматривает сохранение их специализации и рабочих мест.

Иными словами, больницы, прачечные, охранные бюро будут реорганизованы в отдельные предприятия с сохранением персонала. Некоторые активы планируется передать в государственное ведомство, другие станут частными структурами, услугами которых будет пользоваться не только "Укрзализныця", но и другие клиенты.

Кадровая политика Владимира Жмака и его команды также предусматривает внедрение системы мотивации работников железной дороги:

"Мотивация трудового коллектива "Укрзализныци" - еще один мой приоритет. Я предлагаю четкую экономическую модель, которая позволит по результатам деятельности компании ежегодно определенную часть дельты - разницы между финансовыми показателями этого года и предыдущего - направлять на мотивацию сотрудников, для которых это будет понятно показывать интерес, почему им есть смысл работать лучше", - сообщил он.

Именно финансовая стимуляция позволит сохранить ценные железнодорожные кадры, которые сейчас массово уезжают за границу. Помимо этого в ближайшее время планируется возвращение полноценной рабочей недели, которая из-за кризиса была сокращена.

Частью кадровой политики нового руководства стала оптимизация административного штата, который в последние годы слишком активно расширяется, усиливая бюрократию в компании.