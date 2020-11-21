Карантинні правила діють не лише в столиці. Нарешті погодилася дотримуватися обмежень і Одеса, хоча минулого тижня вікенд-локдаун в місті проігнорували. Мер міста запевняв - оголошувати карантин вихідного дня не планують. Та й узагалі ставлення до урядових обмежень одесити сприймали досить скептично.

При цьому за час пандемії на коронавірус в області захворіли майже 37 тисяч людей. Що переконало міську владу змінити рішення та як тепер реагують на ситуацію?

Протести, перекриття доріг. Так минулої суботи на карантин вихідного дня відреагували працівники Київського ринку Одеси. Поліція почала штрафувати тих, хто торгує промисловими товарами - люди обурились: мовляв, саме в вихідні й отримують основні прибутки.

Іван Проданов, приватний підприємець:

Посещаемость рынка в выходные дни увеличивается в два, в три раза. Вот поэтому поехали наши представители, ездили с нашего базара, в том числе - в Киев, под Раду, но, к сожалению, успехов никаких нет в этом плане.

А ось сьогодні половина цього ринка вже не працює. Відкриті хіба що торговельні точки з продуктами. На роботу не вийшов і Юрій Грейцер. Ще напередодні підприємець скаржився: ніякої державної допомоги, як в інших країнах, люди не дочекалися. Тож зараз влада просто вбиває малий та середній бізнес.

Юрій Грейцер, приватний підприємець:

Я плачу аренду, мне никто не пересчитал налоги, коммунальные - это такая статья расходов! Но нам никто ничего не компенсировал! И сидите дома! За что? У меня двое маленьких деток, за что их кормить? И извините: они в субботу-воскресенье тоже кушают!

В Одеській облраді вважають: боротися з пандемією потрібно, але без політики подвійних стандартів. Наприклад, в ті ж самі вихідні супермаркети переповнені людьми, а маленькі крамниці - зачинені.

Віталій Саутьонков, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

Подойдите к нашему пятому трамваю - он переполненный едет! То есть, там на выходном дне не распространяются микробы - когда люди друг на друга напирают, хватаются за эти поручни, никто там дезинфекцию не проводит, а в ресторанах - там, где сидят как минимум один столик от другого в полутора-двух метрах - там происходит постоянное, как будто бы заражение! Это просто имитация бурной деятельности, очередной удар по бизнесу! Но, ребята, вы так додавите до того, что люди, загнанные в угол, просто прыгнут на вас. Они просто будут защищать себя и следовать банальным инстинктам!

Крім того, кажуть депутати, у чиновників було ціле літо, щоб приготуватись до такого сценарію. Мовляв, тепер не варто перекладати відповідальність за власні помилки на підприємців.

Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

А вообще, если они хотят что-то закрывать, закрывать рестораны, закрывать кафе, закрывать кинотеатры - они должны предусмотреть обязательные выплаты всем сотрудникам этих учреждений. Но этого же никто не делает! Но, конечно же, про свои карманы они не забывают - коронавирусный фонд как грабили, так и продолжают грабить, на дорогах - только перетягивают между собой канаты - кто будет грабить. Один отвечает за дороги - он хочет себе по-больше забрать, другой - хочет какую-то стройку, хотя никакая это не стройка, а банальное разворовывание денег. В общем, сплошное вранье, обман и коррупционерство!

В облраді прогнозують подальше зростання соціальної напруги і радять чиновникам та правоохоронцям не тиснути на людей.