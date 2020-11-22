В Грузии явка избирателей во втором туре парламентских выборов составила более 26%, до закрытия избирательных участков более проголосовали 562,6 тыс. избирателей. Об этом в ходе брифинга рассказала пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии Натия Иоселиани.

"Избирательные участки были закрыты в 20:00 и начался процесс подсчета голосов", - сказала она.

По ее словам, для отображения предварительных результатов операторы обработали 52% от общего количества сводных протоколов.

"Результаты будут постоянно обновляться в течение ночи на сайте ЦИК, и мы, подсчитав результаты всех избирательных участков во всех 17 мажоритарных округах, представим окончательную информацию о предварительных результатах", - отметила пресс-секретарь ЦИК Грузии.

Она сообщила, что второй тур парламентских выборов прошел в мирной обстановке, а существенных нарушений зафиксировано не было.

Ранее Саакашвили призвал полицию Грузии не исполнять приказов власти.