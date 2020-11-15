Михеил Саакашвили, лидер грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение", призвал грузинскую полицию не выполнять приказы власти. Об этом он заявил в своем видеообращении.

"Как вам не стыдно? Какие приказы вы выполняете? Вы были полицией №1 в мире, Грузия гордилась вами ... Нельзя, чтобы эта полиция поднимала руку против грузинского народа. Не бойтесь этого, мы подошли к концу", - заявил он .

Также он отметил: "Я положительно оцениваю переговорный процесс, потому что во время "революции роз" мы регулярно встречались с тогдашним премьер-министром Джорбенадзе в резиденции посла США и предъявляли требования, но он ничего не делал, параллельно, мы усиливали давление с улицы, что в итоге сыграло решающую роль".

Напомним, 12 ноября "Грузинская мечта" и оппозиция собрались на первую встречу для переговоров о выходе из политического кризиса, возникшего после парламентских выборов.

Ранее сообщалось, что в Грузии назначили второй тур парламентских выборов.