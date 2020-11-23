Серце Парижу засяяло різдвяними вогниками [ Редактировать ]
На Єлисейських полях у Парижі засвітили різдвяні вогники. Міріади червоних і золотих ліхтариків осяяли серце французької столиці.
Святкову ілюмінацію ввімкнули без звичних урочистостей, бо у країні діють суворі карантинні обмеження. Водночас продавці новорічних декорацій та іграшок сподіваються на чудовий виторг.
Адже вважають, що в умовах самоізоляції люди намагатимуться потішити близьких і влаштувати свято у вузькому родинному колі.
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