Політична партія "За майбутнє", заснована лише пів року тому, посіла четверте місце на минулих виборах до обласних рад. Відповідну статистику оприлюднила соціологічна група "Рейтинг".

Згідно з протоколами територіальних виборчих комісій на виборах до усіх облрад, агрегований рейтинг політсил склав: "Слуга народу" - 14,5%, "Європейська Солідарність" - 13,7%, "Опозиційна платформа" - 12,5%, "За майбутнє" - 8,6%, "Батьківщина" - 8,5%.

Отже, "За майбутнє" за кілька місяців обігнала традиційного лідера української політики - партію "Батьківщина".

Крім цього, "За майбутнє" займає друге місце у країні за результатами виборів міських, селищних і сільських голів. Відповідну статистику оприлюднила напередодні Центральна виборча комісія. Водночас кандидати від партії учора перемогли в другому турі виборів міських голів у Черкасах, Полтаві, Бердянську й Нікополі. Про це свідчать дані паралельного підрахунку голосів політсилою.

Нагадаємо, партія "За майбутнє" створена наприкінці травня цього року. Лідером політсили є народний депутат Ігор Палиця.