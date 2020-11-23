Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что недельная динамика заболеваемости коронавирусом стабилизировалась. Об этом Ляшко заявил на совещании в Офисе президента.

Было констатировано, что украинцы в целом стали более ответственно относиться к мерам карантина.

Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания заявил, что карантин выходного дня эффективный и помогает сдерживать распространение коронавируса.

Ранее Зеленский заявил о ситуации с коронавирусом.