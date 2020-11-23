Ляшко заявил о стабилизации динамики заболеваемости COVID-19 [ Редактировать ]
Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что недельная динамика заболеваемости коронавирусом стабилизировалась. Об этом Ляшко заявил на совещании в Офисе президента.
Было констатировано, что украинцы в целом стали более ответственно относиться к мерам карантина.
Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания заявил, что карантин выходного дня эффективный и помогает сдерживать распространение коронавируса.
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