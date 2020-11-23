В понедельник, 23 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что властям удается сдерживать прогнозируемый рост количества новых случаев заражения коронавирусом. Об этом он заявил на селекторном совещании, передает сайт президента.

По его словам, это может предотвратить полный локдаун украинской экономики.

Сообщается, что на совещании главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о стабилизации недельной динамики заболеваемости. А украинцы в целом стали более ответственно относиться к мерам карантина.

Ранее мы писали, что на территории Украины за неделю зарегистрировали 90 тысяч больных коронавирусом. При этом, в стране возрос уровень госпитализации.