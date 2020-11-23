МОЗ посилює контроль за використанням антибіотиків в Україні [ Редактировать ]
На сьогодні маємо майже 11 тисяч інфікованих COVID-19. Це дані за минулу добу. Порівняно з попередніми днями, кількість хворих істотно зменшилася. Зрештою, як завжди після вихідних.
Понад чотири тисячі українців одужали, 124 - померли. У лідерах за кількістю заражених, незмінно - столиця, а ще Дніпропетровська, Запорізька, Житомирська та Київська області.
Отже, кількість інфікованих від початку пандемії наближається до 650 тисяч. І разом з пандемією коронавірусу в Україні справжня пандемія самолікування. Тож МОЗ вже навіть зобов'язало аптеки звітувати про безрецептурний продаж антибіотиків.
Ігор Іващенко, заступник міністра охорони здоров'я:
МОЗ підготувало наказ, який знаходить в Мін'юсті щодо обов'язку аптечних закладів протягом наступного року, тобто до закінчення 2021 року, зберігати паперові форми рецептів. Ці дії направлені на раціональне використання антибіотиків та їхнього раціонального призначення.
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