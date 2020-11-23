На сьогодні маємо майже 11 тисяч інфікованих COVID-19. Це дані за минулу добу. Порівняно з попередніми днями, кількість хворих істотно зменшилася. Зрештою, як завжди після вихідних.

Понад чотири тисячі українців одужали, 124 - померли. У лідерах за кількістю заражених, незмінно - столиця, а ще Дніпропетровська, Запорізька, Житомирська та Київська області.

Отже, кількість інфікованих від початку пандемії наближається до 650 тисяч. І разом з пандемією коронавірусу в Україні справжня пандемія самолікування. Тож МОЗ вже навіть зобов'язало аптеки звітувати про безрецептурний продаж антибіотиків.

Ігор Іващенко, заступник міністра охорони здоров'я: