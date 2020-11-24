Патологоанатом рассказал, что происходит с легкими умерших от коронаивируса/фото:

Легкие умерших от коронавируса отличаются от типичного состояния и больше напоминают печень. Об этом рассказали патологоанатомы, передает "Обозреватель".

Врачи отметили, что "коронавирусную" пневмонию ни с чем не перепутаешь.

Легочная ткань в норме должна проваливаться под пальцами, а здесь она очень плотная. Внутри легкие меняются из-за тромбов.

Сотрудник Львовского областного морга Дмитрий Бондарев отметил, что за полгода уже провел больше 90 вскрытий тел умерших от COVID-19. Самой молодой пациентке было 40 лет.

По данным патологоанатома, после смерти коронавирус в теле человека уже не такой активный, но опасность заразиться у патологоанатомов все равно есть.

Обычно врачи стараются делать вскрытие хотя бы через сутки-двое. Помещать тела умерших от коронавируса в целлофановые пакеты уже не обязательно. Нынешние правила позволяют перевозить их даже просто под простыней, предварительно обработав спецсредствами.

Как ранее сообщалось, в СНБО рассказали, когда вакцинируют всех украинцев от COVID-19.

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