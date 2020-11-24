Патологоанатом рассказал, что происходит с легкими умерших от COVID-19 [ Редактировать ]
Легкие умерших от коронавируса отличаются от типичного состояния и больше напоминают печень. Об этом рассказали патологоанатомы, передает "Обозреватель".
Врачи отметили, что "коронавирусную" пневмонию ни с чем не перепутаешь.
Легочная ткань в норме должна проваливаться под пальцами, а здесь она очень плотная. Внутри легкие меняются из-за тромбов.
Сотрудник Львовского областного морга Дмитрий Бондарев отметил, что за полгода уже провел больше 90 вскрытий тел умерших от COVID-19. Самой молодой пациентке было 40 лет.
По данным патологоанатома, после смерти коронавирус в теле человека уже не такой активный, но опасность заразиться у патологоанатомов все равно есть.
Обычно врачи стараются делать вскрытие хотя бы через сутки-двое. Помещать тела умерших от коронавируса в целлофановые пакеты уже не обязательно. Нынешние правила позволяют перевозить их даже просто под простыней, предварительно обработав спецсредствами.
Как ранее сообщалось, в СНБО рассказали, когда вакцинируют всех украинцев от COVID-19.
Читайте также, в Кабмине заявляли о том, что карантин не отменят до вакцинации.
по теме
У Великій Британії лікарям дедалі частіше доводиться рятувати від COVID-19 своїх колег - чому смертність медиків у цій країні чи не найвища у світі?
Минздрав готовит правовую базу
За добу у Чехії коронавірусом інфікувалися понад 5 тисяч людей
Пацієнтам доводиться по кілька годин чекати на прийом лікаря. Та й самі медики страждають не менше, бо кількість хворих зростає, а медперсоналу - меншає
Известный украинский шоумен и телеведущий заболел коронавирусом