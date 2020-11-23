В СНБО рассказали, когда вакцинируют всех украинцев от COVID-19 [ Редактировать ]
Население Украины может быть провакцинировано от коронавируса к концу 2021 года. Но к процессу нужно хорошо подготовиться. Об этом заявил председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны Сергей Комиссаренко.
Он отметил, что каждая страна в мире заинтересована, чтобы вакцинировались люди во всех остальных государствах. А чтобы массовое вакцинирование прошло успешно в Украине, нужно провести пропаганду вакцинации от коронавируса.
"Перед нами стоят задачи - сначала обеспечить самой вакциной. Но очень важен и сам процесс вакцинации, к этому нужно тщательно подготовиться. Я думаю, что мы сможем вакцинировать всю страну до конца следующего года. Но нужна вакцинальная пропаганда, потому что и в Украине, и в мире много людей, которые против вакцинации", — сказал Комиссаренко.
Ранее сообщалось, что вакцина Pfizer показала 95% эффективности. Также в Кабмине заявляли о том, что карантин не отменят до вакцинации.
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