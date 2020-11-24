Кому нельзя есть бананы [ Редактировать ]
Банан – всем нам знакомый, экзотический фрукт. Он отличается сладким вкусом, кремовой текстурой. Часто плод подают в виде полезного десерта. Также на его основе готовят смузи, торты, делают разнообразные сладкие начинки для выпечки.Банан известен не только вкусом, но и пользой, а также нужно обязательно знать, кому противопоказан этот фрук. "Подробности" подобрали полный перечень информации о фрукте, и обо всех "за" и "против" при его употреблении.
Польза
Фрукт имеет высокое содержание калия, фосфора и железа, витамины группы В. Состав и свойства делают бананы полезными для тех, кто сталкивается с отеками, апатией и бессонницей.
Кроме того, бананы рекомендуют употреблять при следующих состояниях:
- повышенное артериальное давление;
- астма;
- сердечно-сосудистые заболевания;
- ухудшение памяти.
Несмотря на перечисленные свойства, этот фрукт полезен далеко не всем.
Противопоказания
- Чрезмерное увлечение бананами (более 5 штук за день) может быть причиной головной боли и сонливости.
- Не рекомендовано есть людям с почечными отклонениями. Фрукт способствует выведению жидкости из организма.
- Бананы запрещены и людям с тромбофлебитом. Из-за активного вывода жидкости кровь становится гуще.
- Людям с повышенной свертываемостью стоит убрать этот продукт из ежедневного рациона.
- Расстройства кишечника. Бананы имеют свойство долго перевариваться.
- При любом виде расстройств пищеварения фрукт будет оказывать отрицательное влияние.
- Кроме того, бананы могут вызвать изжогу.
- Диабет – еще одна причина не есть бананы. Фрукт резко поднимает уровень глюкозы в крови
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