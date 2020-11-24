Банан – всем нам знакомый, экзотический фрукт. Он отличается сладким вкусом, кремовой текстурой. Часто плод подают в виде полезного десерта. Также на его основе готовят смузи, торты, делают разнообразные сладкие начинки для выпечки.Банан известен не только вкусом, но и пользой, а также нужно обязательно знать, кому противопоказан этот фрук. "Подробности" подобрали полный перечень информации о фрукте, и обо всех "за" и "против" при его употреблении.

Польза

Фрукт имеет высокое содержание калия, фосфора и железа, витамины группы В. Состав и свойства делают бананы полезными для тех, кто сталкивается с отеками, апатией и бессонницей.

Кроме того, бананы рекомендуют употреблять при следующих состояниях:

повышенное артериальное давление;

астма;

сердечно-сосудистые заболевания;

ухудшение памяти.

Несмотря на перечисленные свойства, этот фрукт полезен далеко не всем.

Противопоказания

Чрезмерное увлечение бананами (более 5 штук за день) может быть причиной головной боли и сонливости.

Не рекомендовано есть людям с почечными отклонениями. Фрукт способствует выведению жидкости из организма.

Бананы запрещены и людям с тромбофлебитом. Из-за активного вывода жидкости кровь становится гуще.

Людям с повышенной свертываемостью стоит убрать этот продукт из ежедневного рациона.

Расстройства кишечника. Бананы имеют свойство долго перевариваться.

При любом виде расстройств пищеварения фрукт будет оказывать отрицательное влияние.

Кроме того, бананы могут вызвать изжогу.

Диабет – еще одна причина не есть бананы. Фрукт резко поднимает уровень глюкозы в крови

Читайте также, кому противопоказано есть киви.