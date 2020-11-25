Справа рейсу МН17: адвокати підозрюваних просять наново допитати свідків [ Редактировать ]
Сьогодні у Нідерландах чергове засідання у справі збитого рейсу МН17. Початок о 14.00 за Києвом. Суд має оголосити своє рішення щодо запиту, який надійшов з боку захисників одного з підозрюваних - спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова.
Його адвокати просять наново допитати фахівців та свідків у справі МН17 та вивчити всі докази. Звинувачення наполягає, щоб ці клопотання відхилили.
Нагадаю, "Боїнг" рейсу MH17 був збитий у небі над Донбасом у липні 2014 року. Загинули всі 298 людей, які були на борту. Міжнародна слідча група з'ясувала, що літак збили з російської установки "Бук".
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