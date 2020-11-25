Стоимость январских фьючерсов нефти марки Brent 25 ноября впервые с 6 марта превысила отметку $48 за баррель. Об этом следует из данных товарной биржи ICE.

По состоянию на 8:47 по киевскому времени нефть марки Brent торговалась по $47,86, подорожав на 4,76%.

Нефть марки WTI также растет в цене (+4,99%) и уже торгуется по $45,25.

Напомним, что 5 марта нефть Brent стоила $51,13/баррель, а 6-го - $$47,86. 6 марта страны ОПЕК+ не смогли достичь соглашения по сокращению нефтедобычи нефти, что привело к обвалу цен на рынке.

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