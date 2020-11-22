Правительство Украины активно разрабатывают новый план - "Б" по противодействию распространения коронавируса Украине. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

Шмыгаль отметил, что коронавирус удасться победить в Украине только совместными усилиями.

Только совместными усилиями можно противостоять распространению коронавируса. Сегодня заканчивается четвертый день карантина выходного дня.

Шмыгаль добавил, что именно карантин выходного дня положительно влияет на динамику заболевания

Уверен, что введенные мероприятия положительно скажутся на динамике заболевания. В случае ухудшения сценария разрабатывается план Б. Вчера я рассказал, что мы начали обсуждениеэтого плана, чтобы вся страна имела о нем четкое представление

Он отметил, что правительством по этому поводу было проведено уже совещания с городскими головами.

Ввстретились с Советом церквей и религиозными организациями, чтобы выработать совместный, взвешенный и поддержанный всеми план. Также на этой неделе с украинским бизнесом обсудили механизмы поддержки отраслей, на которых ограничения сказываются больше всего

Напломним, в Украине резко "упало" количество тестирований на COVID-19.