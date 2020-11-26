С четверга, 26 ноября, Фонд социального страхования и Фонд общеобязательного государственного социального страхования уполномочены выдавать выплаты безработным на организацию бизнеса. Документ был обнародован в издании "Голос Украины" 25 ноября, а уже сегодня закон вступил в силу.

Так, в документе прописана возможность за счет средств вышеуказанных фондов финансировать расходы на одноразовую выплату помощи по безработице для организации безработным предпринимательской деятельности.

Также фонды на случай безработицы в этот период осуществляют страховые выплаты утраченного заработка (или соответствующей его части) в зависимости от степени потери работником профессиональной трудоспособности в случае, если он пострадал от несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

Кроме того, фонды также осуществляют:

страховые выплаты в установленных случаях одноразового пособия потерпевшему (членам его семьи и лицам, находившимся на иждивении умершего);

страховые расходы на медицинскую и социальную помощь пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профзаболевания (кроме расходов на обеспечение автомобилями);

страховые выплаты ребенку, родившемуся с инвалидностью вследствие травмирования на производстве или профессионального заболевания его матери во время беременности;

оплату лечения в реабилитационных отделениях санаторно-курортного заведения после перенесенных заболеваний и травм.

Напомним, Денис Шмыгаль сделал заявление о программе поддержки украинцев и бизнеса в случае, если в стране будет введен жесткий карантин.