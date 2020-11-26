Украинцев ждет локдаун: в СМИ назвали даты [ Редактировать ]
В Украине намерены ввести жесткий локдаун. О сроках пока не сообщается, но они будут известны после 2 декабря. Предполагают, что карантин введут ближе к новогодним праздникам.
Сейчас рассматривают два варианта ограничений. Введение карантина на две или же на три недели.
Основной сценарий, который рассматривался – это все-таки введение локдауна на новогодних праздниках. Но из-за того, что ситуация быстро ухудшается, дату хотят сместить.
Во время локдауна будут ограничены передвижения между населенными пунктами и по стране. Также в правительстве обсуждалось закрытие метрополитена и ограничения в работе наземного транспорта.
Вопрос о междугороднем транспорте пока, по состоянию на сегодня, открыт.
Как оказалось, карантин выходного дня оказался неэффективным, в связи с этим и хотят ввести полный локдаун.
Напомним, эпидемия коронавируса в Украине продолжает набирать обороты. В Министерстве здравоохранения рассказали, когда цифра зараженных "перевалит" за миллион.
Ранее ВОЗ сделала заявление по вакцинам от коронавируса. А глава ВОЗ Тедос Аданом Гебеесус заявил, что вакцина сможет остановить пандемию коронавирусной инфекции. Тем временем, из коронавирусного фонда Украины использовали более 60% средств.
Напомним, что у президента рассматривают введение комендантского часа для снижения темпов распространения COVID-19.
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