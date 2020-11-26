Кабмин поддержал законопроект, закрепляющий за Верховной Радой право увольнять директора Национального антикоррупционного бюро Украины. Соответствующее решение было принято во время сегодняшнего внеочередного заседания правительства, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время внеочередного заседания правительства.

Он отметил, что важным положением законопроекта является то, что нынешний руководитель НАБУ будет осуществлять полномочия до назначения следующего главы ведомства.

"Сохранение независимости НАБУ - ключевая позиция для правительства. Как и приведение всех положений закона о его деятельности в соответствие с нормами Конституции", - подчеркнул глава Кабмина.

По его словам, таким образом правительство укрепляет антикоррупционную архитектуру и остается верным антикоррупционной политике.

Соответствующие изменения в закон о НАБУ были обусловлены решением Конституционного суда, который в конце августа признал неконституционным указ экс-президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором НАБУ.

Ранее Кабмин назвал планируемые доходы и расходы в бюджете-2021.