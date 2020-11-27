В столице за сутки выявили 1520 новых случаев коронаиврусной инфекции. Это самый большой суточный прирост с начала пандемии.

Всего за период эпидемии в Киеве инфицировались 65 539 заболевших COVID-19, из них 22 317 больных победили инфекцию (375 - за минувши сутки), умерли 1253 киевлянина (26 - за минувшие сутки).

Напомним, на территории Украины за сутки зафиксировали новый антирекорд заболеваемости коронавирунсой инфекцией. Общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 693407 человек.

Кроме того, коронавирус перестали признавать профессиональным заболеванием учителей. Об этом говорится в письме Министерства образования и науки.

К тому же, Украина попала на третье место в рейтинге наиболее плохой статистики распространения COVID-19 в Европе.