В Киеве коронавирус преодолел жуткую отметку [ Редактировать ]
В столице за сутки выявили 1520 новых случаев коронаиврусной инфекции. Это самый большой суточный прирост с начала пандемии.
Всего за период эпидемии в Киеве инфицировались 65 539 заболевших COVID-19, из них 22 317 больных победили инфекцию (375 - за минувши сутки), умерли 1253 киевлянина (26 - за минувшие сутки).
Напомним, на территории Украины за сутки зафиксировали новый антирекорд заболеваемости коронавирунсой инфекцией. Общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 693407 человек.
Кроме того, коронавирус перестали признавать профессиональным заболеванием учителей. Об этом говорится в письме Министерства образования и науки.
К тому же, Украина попала на третье место в рейтинге наиболее плохой статистики распространения COVID-19 в Европе.
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