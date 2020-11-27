Некоторые люди мерзнут даже в теплое время года. Специалисты британского университета Ланкастера объяснили, почему так происходит, передает ukrhealth.net.

Отмечается, что большую роль в ощущении холода играют анатомические особенности. Например, мужчины всегда выделяют больше тепла из-за большого процента мышечной массы.

Немалую роль в этом играют и слои жира, которые у мужчин и женщин распределены по-разному. У женщин слой жира под кожей на руках и ногах почти в два раза толще, поэтому теплу от других мышц труднее добраться до температурных рецепторов в коже.

Кроме того, на ощущение тепла и холода влияют гормоны. У женщин наблюдается циклическая смена базовой температуры тела, на которое влияют различные половые гормоны. А более высокий уровень тестостерона у мужчин может заставить меньше чувствовать холод.

Еще одной причиной постоянного чувства холода являются различные заболевания. Так, болезнь Рейно - это заболевание, при котором некоторые участки тела, особенно пальцы рук и ног, мерзнут и немеют в ответ на низкие температуры или стресс. Отмечается, что женщины чаще страдают от болезни Рейно, как и те, кто живет в более холодном климате. Еще одно заболевание, влияющее на температуру тела, - гипотиреоз , который останавливает выработку достаточного количества гормонов щитовидной железы, необходимых для поддержания уровня энергии и внутренней температуры.

Также проблема может крыться в артериосклерозе - хроническом заболевании стенок артерий, характеризующееся их утолщением, отверждением и потерей эластичности, что приводит к ухудшению циркуляции крови. Кроме того, постоянную или длительную чувствительность к холоду может вызвать полученное когда-то обморожение, даже после заживления видимой травмы.

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