В Офісі Президента розглядають умови введення повного локдауну в Україні [ Редактировать ]
То чекати повного локдауну найближчим часом, чи ні? Відповідь на важливе для українців питання може з'явитися вже наступного тижня. Про це повідомив заступник керівника офісу президента Кирил Тимошенко.
Рішення прийматимуть після того, як у МОЗ оцінять ефективність впровадження карантину вихідного дня. До уваги братимуть приріст нових заражень та кількість вільних місць у лікарнях.
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