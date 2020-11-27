Степанов вылечился от коронавируса [ Редактировать ]
В пятницу, 27 ноября, министр здравоохранения Украины Максим Степанов выздоровел от коронавируса. О своем выздоровлении он сказал в эфире одного из телеканалов.
Уже в эту субботу Степанов планирует появиться на работуе.
Свое самочувствие министр назвал "хорошим" и поблагодарил журналистов за беспокойство.
Завтра планирую ехать в министерство и выходить на работу, а не работать в дистанционном режиме
Он добавил, что его болезнь протекала в легкой форме. При этом температура держалась несколько дней.
Ранее мы писали о том, что Максим Степанов заразился коронавирусом. Это произошло 14 ноября.
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