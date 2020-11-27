Ролик о жестокости / Фото: стоп-кадр из видео

Российская хип-хоп группа "Каста" опубликовала клип на песню "Выходи гулять". Видеоролик появился в YouTube и стремительно набирает просмотры.

Ролик раскрывает события, происходящие в Беларуси, он о жестокости со стороны правоохранителей.

Центральным персонажем стал сотрудник силовых структур, который утром вернулся домой позавтракать со своей семьей после ночной смены, полной жестокости и насилия.

Ранее сообщалось, что Ани Лорак презентовала клип на трек "Страдаем и любим". Также мы писали о том, что Надя Дорофеева выпустила первую сольную песню и клип.

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