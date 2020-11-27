Причина жалюгідного становища української медицини у тому, що замість загальнодержавної соціальної страхової медицини, нам нав'язали закон про державні фінансові гарантії.

Про це у п'ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу "МИР чи ВІЙНА" на телеканалі "Інтер" заявив голова вільної профспілки медичних працівників України Олег Панасенко.

Те що ми маємо, це не тільки наслідки бюджетної кризи, а це і наслідки вбивчої так званої медичної реформи, яку нам - іншого слова не підберу - "втюхала" Уляна Супрун. І наша влада досі продовжує гратися у цю так звану медичну реформу. От наприклад, чому виходять і бастують працівники психіатричної служби в Україні. Чому навіть у стаціонарах у лікарів зарплата в середньому 6 тисяч гривень, а у медичних сестер - 4400. Навіть з тими зарплатами, які надав МОЗ - 3500 гривень лікарю, 2500 медсестрі. Треба врахувати, що всі ці надбавки ще й оподатковуються.

Очільник вільної профспілки медичних працівників України Олег Панасенко розповів, що, наприклад, працівники туберкульозної і психіатричної служби за відвідування одного хворого отримують 49 грн.

Тобто виходить лікарю-психіатру не вистачає навіть на мінімальну заробітну плату. Тобто цей закон навмисно протягнутий, щоб знищити бюджетну та комунальну медицину, щоб вже почали банкрутувати стаціонари, психіатричні лікарні, протитуберкульозні лікарні по всій країні. Наприклад, у Києві психіатричний диспансер не отримує заробітну плату вже три місяці.

Він додав, що за даними Міністерства охорони здоров'я, за останні 9 місяців, коли триває пандемія коронавірусу, вже звільнилося 34 тисячі медиків. Країні бракує 24 тисячі лікарів.