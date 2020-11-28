"Лабораторная ошибка": более 1300 человек получили ложноположительный результат [ Редактировать ]
В Британии 1311 человек получили ложные результаты теста на каличие коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения и социального обеспечения, передает Reuters.
"Служба NHS Test and Trace связалась с 1311 людьми, которым ошибочно сообщили, что результаты тестов на COVID-19, проведенных с 19 по 23 ноября, были положительными" -говорится в заявлении представителя департамента, отправленном по электронной почте.
В службе считают одной из версий случившегося - "лабораторную ошибку" и сослались на проблемную серию химикатов. Однако обстоятельства до сих пор расследуются.
Проблема с партией тестируемых химикатов означала, что их результаты были недействительными
Стоит отметить, что Пострадавших попросили еще раз пройти тест и продолжить самоизоляцию в случае появления симптомов коронавируса.
Были предприняты быстрые действия, чтобы уведомить пострадавших, и их попросили пройти еще один тест и продолжить самоизоляцию, если у них есть симптомы
Важно, что систему тестирования Департамента здравоохранения Британии критиковали и ранее. Во время ее запуска, в начале 2020 года,произошла серия громких сбоев, а также в сентябре почти 16 тысяч "положительных" тестов были утеряны на несколько дней, что привело к задержке в отслеживании контактов.
После инцидента власти выделили дополнительных 7 миллиардах фунтов (9,31 миллиарда долларов) на свою систему тестирования COVID-19 и отслеживания контактов в рамках расширенной программы массового тестирования.
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