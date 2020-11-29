В Киеве напали на журналистку: полиция возбудила уголовное дело [ Редактировать ]
Во время церемонии почтения памяти жертв Голодомора у журналистки Newsone неизвестный отобрал микрофон, разбил лампадку и толкнул девушку. Полиция по данному факту открыла уголовное производство. Об этом сообщил депутат от Слуги народа Александр Качура в Telegram.
Он направил депутатское обращение с требованием возбудить уголовное дело. Также он потребовал публичной реакции генпрокурора, министра внутренних дел и руководителя Национальной полиции.
В полиции сообщили, что правоохранители начали уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности.
Полиция открыла дело по части 1 статьи 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.
Напомним, нападение произошло в прямом эфире. Корреспондентка рассказывала о мероприятиях по случаю Дня памяти жертв Голодомора.
по теме
Вместо того, чтобы лечиться на стационаре, больному пришлось пройти настоящий "квест" в поисках помощи
Инцидент произошел, когда полицейский возвращался домой со службы
В пятницу, 27 декабря, в Киеве на улице Бассейной прогремела стрельба
Люди вынуждены обогревать квартиры, подвергаясь опасности
Всего зафиксировано минимум восемь эпизодов краж