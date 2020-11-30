Степанов проверил больницы в Житомире: какая ситуация [ Редактировать ]
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов без предупреждения приехал с проверкой в городские больницы №1, №2 Житомира и областную клиническую больницу, которые принимают пациентов коронавирусом. Об том, что он увидел, Степанов написал в Facebook.
Так, в одной из больниц обнаружены проблемы с кислородными точками.
Договор с Национальной службой здоровья у них до сих пор не подписан. В то же время там уже принимают больных с коронавирусной инфекцией, госпитализировано 11 человек.
Глава Минздрава считает, что ситуация с инфекционным контролем в этой больнице "ужасная, ведь его нет". Врачи рассказали Степанову, что не имеют доступа к средствам индивидуальной защиты.
Подано было 117, в реальности их 66. Оказалось, что в статистику попадают вроде "свободные" кислородные точки, однако они расположены в отделениях, не отведенных под лечение COVID-19.
По его информации, первые две больницы полностью обеспечены кислородом, есть даже запасы концентраторов.
Напомним, во Льовове два пациента с СOVID-19, находящихся в реанимации больницы, умерли после отключения света, что привело к выходу из строя аппаратов ИВЛ.
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