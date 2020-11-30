Звезда "Квартала 95" Елена Кравец рассказала о том, что не любит фотографироваться. Соответствующий пост она сделала на своей странице в Instagram.

Звезда поделилась роликом из-за кулис своей новой фотосессии. На снимках видно, как артистка дурачится перед камерой.

На Елене надет черный костюм с блестящими деталями.

Пост сопровождается таким текстом:

Вообще-то я не очень люблю фотографироваться, но вчера что-то случилось! Спасибо всем, кто создавал это настроение и волшебство!

Ранее мы писали о том, что Даша Астафьева рассекретила параметры своего тела, а также Стас Пьеха шокировал признанием.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали признание.

Читайте также, как Светлана Лобода выпустила клип на песню "Мой". Также Лолита презентовала клип на новую песню "Кислород".