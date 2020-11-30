Елена Кравец удивила признанием [ Редактировать ]
Звезда "Квартала 95" Елена Кравец рассказала о том, что не любит фотографироваться. Соответствующий пост она сделала на своей странице в Instagram.
Звезда поделилась роликом из-за кулис своей новой фотосессии. На снимках видно, как артистка дурачится перед камерой.
На Елене надет черный костюм с блестящими деталями.
Пост сопровождается таким текстом:
Вообще-то я не очень люблю фотографироваться, но вчера что-то случилось! Спасибо всем, кто создавал это настроение и волшебство!
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Напомним, ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали признание.
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