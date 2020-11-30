Канада продлила ограничения на въезд для иностранцев в связи с ростом количества больных COVID-19 до 21 января 2021 года.

Об этом говорится в заявлении министра общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильяма Блэра.

Так, приезжающим из всех стран, кроме США, необходимо пойти на самоизоляцию после прибытия в страну на две недели.

Ограничения не касаются граждан любых стран, прибывающих из США. Для них они пока действуют до 21 декабря 2020 года.

23 ноября в Торонто и в регионе Пил округа Онтарио ввели 28-дневный локдаун из-за резкого ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

Новые ограничения подразумевают полное закрытие спортивных залов и центров досуга, казино, парикмахерских, салонов красоты. Заведения общественного питания смогут продавать еду только навынос.

Населению рекомендовано без особой необходимости не выходить на улицу и отказаться от общения с родными и друзьями. Нарушителям локдауна грозит штраф в 750 канадских долларов (более 570 долларов).

Ранее сообщалось, что Мадрид закрывают на въезд и выезд из-за COVID-19.