Канада продлила ограничения на въезд [ Редактировать ]
Канада продлила ограничения на въезд для иностранцев в связи с ростом количества больных COVID-19 до 21 января 2021 года.
Об этом говорится в заявлении министра общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильяма Блэра.
Так, приезжающим из всех стран, кроме США, необходимо пойти на самоизоляцию после прибытия в страну на две недели.
Ограничения не касаются граждан любых стран, прибывающих из США. Для них они пока действуют до 21 декабря 2020 года.
23 ноября в Торонто и в регионе Пил округа Онтарио ввели 28-дневный локдаун из-за резкого ухудшения ситуации с распространением коронавируса.
Новые ограничения подразумевают полное закрытие спортивных залов и центров досуга, казино, парикмахерских, салонов красоты. Заведения общественного питания смогут продавать еду только навынос.
Населению рекомендовано без особой необходимости не выходить на улицу и отказаться от общения с родными и друзьями. Нарушителям локдауна грозит штраф в 750 канадских долларов (более 570 долларов).
Ранее сообщалось, что Мадрид закрывают на въезд и выезд из-за COVID-19.
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