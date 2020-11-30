Употребление какао полезно для мужского организма. Соответствующие выводы сделали ученые Бирмингемского университета совместно с американскими коллегами из Иллинойского университета в США в ходе исследований.

Специалисты обнаружили, что содержащиеся в какао определенные органические вещества, так называемые флаванолы, повышают уровень доступа кислорода в мозг человека, пишет ukrhealth.net.

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Это, в свою очередь, благоприятно сказывается на когнитивных способностях человека и значительно повышает умственные способности мужчин.

Отмечается, что флаванолы представляют собой небольшие молекулы и содержатся не только в необработанных плодах какао, но и в некоторых фруктах и ​​овощах, а также ягодах. Именно из-за них они приобретают яркий цвет.

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