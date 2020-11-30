Эффективность вакцины от коронавируса американской компании Moderna при тяжелых случаях заболевания COVID-19 составила 100%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В испытаниях вакцины Moderna участвовали более 30 тысяч добровольцев. Из них коронавирусом заразились 196 человек - это 185 добровольцев, которые получили плацебо, и 11 человек, получивших вакцину. Таким образом, эффективности препарата составила 94,1%.

Кроме того, среди участников исследования тяжелой формой COVID-19 переболели 30 человек. Все они были в группе, которая получила плацебо. Среди добровольцев, получивших вакцину, никто коронавирусом в тяжелой форме не заболел, что говорит о 100% эффективности вакцины при подобных случаях.

Среди тех, кто получил плацебо, от коронавируса умер один человек.

Фармацевтическая компания в понедельник, 30 ноября, подаст заявку на использование своей вакцины в США. Ее рассмотрит Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA).

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали резкий спад заболеваемости COVID-19.

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