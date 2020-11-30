В Україні збільшується кількість госпіталізацій з COVID-19 - Максим Степанов [ Редактировать ]
Поки що в Україні незначний і вже традиційний спад захворюваності після вихідних. За минулу добу занедужали трохи менше десяти тисяч людей. До лікарні потрапили більше тисячі. 114 людей з хворобою не впоралися. Тих, хто одужав, понад 5700 осіб.
Найбільше заражень у столиці, а також у Дніпропетровській, Одеській та Запорізькій областях.
У МОЗ вкотре наголошують: ситуація залишається складною. Протягом минулого тижня інфікованих стало на 7 тисяч більше, ніж попереднього.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Було госпіталізовано 11606 людей, і це також на тисячу більше госпіталізацій, ніж було на позаминулому тижні. Ситуація залишається достатньо напруженою, збільшується кількість захворівших, як наслідок - збільшується кількість людей, які госпіталізуються у наші лікарні.
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