Поки що в Україні незначний і вже традиційний спад захворюваності після вихідних. За минулу добу занедужали трохи менше десяти тисяч людей. До лікарні потрапили більше тисячі. 114 людей з хворобою не впоралися. Тих, хто одужав, понад 5700 осіб.

Найбільше заражень у столиці, а також у Дніпропетровській, Одеській та Запорізькій областях.

У МОЗ вкотре наголошують: ситуація залишається складною. Протягом минулого тижня інфікованих стало на 7 тисяч більше, ніж попереднього.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: