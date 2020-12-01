"Интеллектуальный локдаун": в "Слуге народа раскрыли детали [ Редактировать ]
В понедельник, 30 ноября, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире одного из телеканалов заявил, что "интеллектуальный локдаун" предусматривает ослабление карантинных ограничений в разных регионах по-разному.
По его словам, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Это не будет копия того локдауна, который был весной, а это будет так называемый "интеллектуальный локдаун", который имеет за собой цель, что после локдауна выход будет неравномерен, а с учетом эпидемиологической ситуации в регионах.
Такая идея прозвучала на одном из совещаний с участием главы Кабинета министров Дениса Шмыгаля и председателей фракций.
Насколько мне известно, в правительстве еще нет конкретной финальной модели локдауна, но она разрабатывается для того, чтобы именно уменьшить и минимизировать экономические потери.
Напомним, Виталий Кличко выступил против закрытия метро при введении полного локдауна.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В понедельник, 30 ноября, пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что решение о сроках локдауна еще не принята
Член комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, народный депутат от фракции "Слуга народа" Роман Грищук сделал заявление
В Украине намерены ввести жесткий локдаун
Настільки жорсткими будуть різдвяні обмеження, які варіанти розглядаються і який найбільш вірогідний?
В понедельник, 30 ноября, правительство Украины утвердило сроки введения тотального локдауна