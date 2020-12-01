В понедельник, 30 ноября, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире одного из телеканалов заявил, что "интеллектуальный локдаун" предусматривает ослабление карантинных ограничений в разных регионах по-разному.

По его словам, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Это не будет копия того локдауна, который был весной, а это будет так называемый "интеллектуальный локдаун", который имеет за собой цель, что после локдауна выход будет неравномерен, а с учетом эпидемиологической ситуации в регионах.

Такая идея прозвучала на одном из совещаний с участием главы Кабинета министров Дениса Шмыгаля и председателей фракций.

Насколько мне известно, в правительстве еще нет конкретной финальной модели локдауна, но она разрабатывается для того, чтобы именно уменьшить и минимизировать экономические потери.

Напомним, Виталий Кличко выступил против закрытия метро при введении полного локдауна.

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