"Готовим сюрприз": в МАУ заявили о "подарке" в ярком танце [ Редактировать ]
Сотрудники авиакомпании "Международные авиалинии Украины" присоединились к танцевальному челленджу #JerusalemaDanceChallenge. Видео появилось на странице компании в Telegram.
Кроме того, в МАУ сообщили о том, что для жителей страны готовят сюрприз. По информации пресс-службы, украинцев ждет нечто особенное.
Такой подарок в компании подготовили в честь дня рождения МАУ.
А вы в этом году планируете большой шопинг на Black Friday? Мы вот готовимся. Завтра ждите нечто особенное в честь нашего Дня рождения и Black Friday. А пока ждете, можете посмотреть видео - мы присоединились к танцевальному челленджу", - написали в компании МАУ.
Ранее мы писали о том, что с 1 декабря полеты в Украину возобновляет латвийская авиакомпания АirBaltic. Появится новый рейс "Вильнюс-Киев".
Напомним, что также Израиль возобновляет международные перелеты. Ранее мы писали о том, что Израиль закрыл въезд иностранцам. Исключения будут для зарубежных пациентов местных клиник при согласовании визита с Минздравом Израиля, а также дипломатов.
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