Сотрудники авиакомпании "Международные авиалинии Украины" присоединились к танцевальному челленджу #JerusalemaDanceChallenge. Видео появилось на странице компании в Telegram.

Кроме того, в МАУ сообщили о том, что для жителей страны готовят сюрприз. По информации пресс-службы, украинцев ждет нечто особенное.

Такой подарок в компании подготовили в честь дня рождения МАУ.

А вы в этом году планируете большой шопинг на Black Friday? Мы вот готовимся. Завтра ждите нечто особенное в честь нашего Дня рождения и Black Friday. А пока ждете, можете посмотреть видео - мы присоединились к танцевальному челленджу", - написали в компании МАУ.

Ранее мы писали о том, что с 1 декабря полеты в Украину возобновляет латвийская авиакомпания АirBaltic. Появится новый рейс "Вильнюс-Киев".

Напомним, что также Израиль возобновляет международные перелеты. Ранее мы писали о том, что Израиль закрыл въезд иностранцам. Исключения будут для зарубежных пациентов местных клиник при согласовании визита с Минздравом Израиля, а также дипломатов.

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