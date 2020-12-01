В Украине бесплатно отдают самолет "АН-2": кто может получить [ Редактировать ]
Источник: СЕТАМ
В Украине бесплатно отдают конфискованный самолет "АН-2". Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия "СЕТАМ".
Воздушное судно конфисковали по решению суда из-за контрабанды сигарет. Реализовать самолет на торгах не удалось.
В "СЕТАМ" считают, что этот самолет подойдет для тренировки пилотов в специализированных учебных заведениях.
"АН-2" относится к категории легких транспортных самолетов и фигурирует в Книге рекордов Гиннесса как самолет, который выпускается дольше всех в мире - почти 70 лет.
Характеристики самолета:
- Пассажировместимость - 12 человек.
- Длина - 12,4 м, высота - 5,35 м, размах крыльев - 18,17 м.
- Максимальный взлетный вес - 5250 кг.
- Практическая дальность - 900 км.
- Длина разбега - 105 м.
Получить воздушное судно бесплатно могут:
- органы государственной власти;
- учреждения здравоохранения, образования, социального обеспечения, социальной защиты, в частности, детские дома и приемные семьи;
- учреждения исполнения наказаний;
- следственные изоляторы;
- военные формирования;
- благотворительные организации;
- организации по переработке и утилизации.
Это не первый самолет, который "СЕТАМ" отдает бесплатно. В 2017 году Кировоградская летная академия получила пассажирский "ЯК-40".
Ранее сообщалось, что "Антонов" изготовил первый самолет без российских деталей.
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