В Украине бесплатно отдают конфискованный самолет "АН-2". Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия "СЕТАМ".

Воздушное судно конфисковали по решению суда из-за контрабанды сигарет. Реализовать самолет на торгах не удалось.

В "СЕТАМ" считают, что этот самолет подойдет для тренировки пилотов в специализированных учебных заведениях.

"АН-2" относится к категории легких транспортных самолетов и фигурирует в Книге рекордов Гиннесса как самолет, который выпускается дольше всех в мире - почти 70 лет.

Характеристики самолета:

Пассажировместимость - 12 человек.

Длина - 12,4 м, высота - 5,35 м, размах крыльев - 18,17 м.

Максимальный взлетный вес - 5250 кг.

Практическая дальность - 900 км.

Длина разбега - 105 м.

Получить воздушное судно бесплатно могут:

органы государственной власти;

учреждения здравоохранения, образования, социального обеспечения, социальной защиты, в частности, детские дома и приемные семьи;

учреждения исполнения наказаний;

следственные изоляторы;

военные формирования;

благотворительные организации;

организации по переработке и утилизации.

Это не первый самолет, который "СЕТАМ" отдает бесплатно. В 2017 году Кировоградская летная академия получила пассажирский "ЯК-40".

Ранее сообщалось, что "Антонов" изготовил первый самолет без российских деталей.