Медведи из Галицкого национального парка ушли в зимнюю спячку. Об этом сообщает пресс-служба парка.

Три члена семейства косолапых находится находятся в поиске пищи.

Семейство медведей из Галицкого леса поздравляет Вас с началом зимы. Маша уже залегла в спячку в теплой берлоге, а Мир, Надя и Дина еще бродят по лесу в поисках чего-нибудь вкусненького.

Ранее мы писали, что в Чернобыльскую зону впервые за 100 лет вернулись медведи. Медвежья "эмиграция" на деле может оказаться просто "экскурсией" и говорить об устойчивой и оседлой популяции косолапых в зоне Чернобыльской АЭС пока рано.

Также, медведь напал на украинку и умер. На крики перепуганной жертвы сбежались коллеги и палками отогнали зверя.

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