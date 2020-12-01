Во вторник, 1 декабря, в Киеве проходит марш ФОПов под негласным девизом "Мы не толпа, а сила". Люди вышли на протест, требуя сохранения упрощенной системы налогообложения.

Также они выступают против введения обязательных кассовых аппаратов для ФОПов.

Колонна митингующих предпринимателей перешла от Рады на Крещатик и перекрыла центральную улицу Киева.

Протестующие дошли до Бессарабского рынка. Людей довольно много - несколько тысяч минимум.

Они идут по улице Круглоуниверситетская к правительственному кварталу.

Напомним, что в правительственном квартале в Киеве проходит марш ФОПов. Также сообщалось, что Разумков заявил, что главное требование ФОПов будет выполнено сегодня.

Ранее сообщалось, что Рада отложила на год обязательное использование кассовых аппаратов ФОПами.

Также мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский собирает экстренное совещание из-за протестов ФОПов под Верховной Радой.

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