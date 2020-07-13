Число жертв COVID-19 превысит показатели ВИЧ - Ляшко [ Редактировать ]
Стало известно, что число умерших от COVID-19 в мире до конца 2020 года превысит средние показатели смертей от ВИЧ-ассоциированных заболеваний. Таким образом, COVID-19 станет в один ряд с самыми тяжелыми болезнями. Об этом в Facebook сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По его словам, за весь 2019 год в мире около 690 тысяч человек умерли от ВИЧ-ассоциированных заболеваний. При этом за первое полугодие 2020 от COVID-19 умерли более 570 тысяч человек.
"С такими темпами COVID-19 до конца года может стать в один ряд с заболеваниями и явлениями, которые вызывают наибольшее бремя на здоровье в мире: диабет, туберкулез, дорожно-транспортные происшествия", - отметил Ляшко.
Он также добавил, что по числу смертей заболевание COVID-19 до конца 2020 превысит не показатели не только ВИЧ, а и малярии, убийств и самоубийств.
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