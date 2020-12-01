Известная артистка Ани Лорак порадовала пользователей сети новым фото. Певица опубликовала его на своей страничке в популярной социальной сети Instagram.

На фото Каролина позирует на автомобильной парковке. На певице элегантное кашемировое пальто и высокие лаковые ботинки. Дополнили образ заложенные в пучок волосы и большие квадратные очки.

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Пользователям сети очень понравился женственный образ Ани Лорак. Подписчики даже назвали ее "иконой стиля".

"Какая красивая", "Шикарная женщина", "Ах, какой образ", "Великолепно", "Очень стильно", "Икона стиля", "На вас должны равняться все звезды шоу-бизнеса", - написали в комментариях фанаты.

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