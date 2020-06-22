Фанаты сделали Ани Лорак победителем "Евровидения" [ Редактировать ]
С началом карантина Европейский вещательный союз EBU запустил "Eurovision Again", в рамках которого были организованы массовые повторы конкурсов "Евровидения" прошлых лет, а многомиллионная армия зрителей голосованием определяла своих фаворитов, как если бы конкурс проходил сейчас.
В субботу, 20 июня, состоялся предпоследний выпуск – был показан гранд-финал 2008 года. Все участники остались прежними, однако зрители определили нового победителя. Им стала известная певица Ани Лорак с песней "Shady Lady", передает wiwibloggs.
По результатам голосования зрителей из разных стран мира, а также жюри, ТОП-10 фаворитов по версии #EurovisionAgain 2008 выглядят следующим образом:
- Украина: Ani Lorak "Shady Lady"
- Греция: Kalomira "Secret Combination"
- Исландия: Euroband "This Is My Life"
- Армения: Sirusho "Qélé, Qélé"
- Швеция: Charlotte Perrelli "Hero"
- Турция: Mor ve Ötesi "Deli"
- Сербия: Jelena Tomašević feat. Bora Dugić "Oro"
- Норвегия: Maria Haukaas Storeng "Hold On Be Strong"
- Россия: Dima Bilan "Believe"
- Португалия: Vânia Fernandes "Senhora do mar (Negras águas)"
В официальном Twitter-аккаунте Eurovision Song Contest появилось поздравление певицы: "Мы поздравляем Ани Лорак с победой в сегодняшнем голосовании среди фанатов "Евровидения"!".
Ранее мы писали о том, что организаторы "Евровидения" запускают серию домашних концертов на YouTube. Также сообщалось, что "Евровидение-2021" состоится в Роттердаме.
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