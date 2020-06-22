С началом карантина Европейский вещательный союз EBU запустил "Eurovision Again", в рамках которого были организованы массовые повторы конкурсов "Евровидения" прошлых лет, а многомиллионная армия зрителей голосованием определяла своих фаворитов, как если бы конкурс проходил сейчас.



В субботу, 20 июня, состоялся предпоследний выпуск – был показан гранд-финал 2008 года. Все участники остались прежними, однако зрители определили нового победителя. Им стала известная певица Ани Лорак с песней "Shady Lady", передает wiwibloggs.

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По результатам голосования зрителей из разных стран мира, а также жюри, ТОП-10 фаворитов по версии #EurovisionAgain 2008 выглядят следующим образом:

Украина: Ani Lorak "Shady Lady"

Греция: Kalomira "Secret Combination"

Исландия: Euroband "This Is My Life"

Армения: Sirusho "Qélé, Qélé"

Швеция: Charlotte Perrelli "Hero"

Турция: Mor ve Ötesi "Deli"

Сербия: Jelena Tomašević feat. Bora Dugić "Oro"

Норвегия: Maria Haukaas Storeng "Hold On Be Strong"

Россия: Dima Bilan "Believe"

Португалия: Vânia Fernandes "Senhora do mar (Negras águas)"

В официальном Twitter-аккаунте Eurovision Song Contest появилось поздравление певицы: "Мы поздравляем Ани Лорак с победой в сегодняшнем голосовании среди фанатов "Евровидения"!".

Ранее мы писали о том, что организаторы "Евровидения" запускают серию домашних концертов на YouTube. Также сообщалось, что "Евровидение-2021" состоится в Роттердаме.