На карибском острове Пуэрто-Рико произошло печальное событие для всего научного сообщества. Параболическая 305-метровая тарелка одного из самых больших телескопов Аресибо полностью разрушилась в результате падения 900-тонной подвесной платформы с приемной аппаратурой.

В результате катастрофы радиотелескоп оказался полностью разрушен и непригоден к использованию.

57-летний телескоп нуждался в ремонте и это была не первая неисправность. В 2017 году ураган "Мария" на время вывел из строя телескоп из-за сломавшейся 29-метровой антенны.

Радиотелескоп Аресибо с диаметром антенны в 305 метров

В августе 2020 года в обсерватории произошло очередное ЧП: оборвался один из вспомогательных тросов, который поддерживал тяжелую подвесную платформу.

В результате происшествия в чаше рефлектора образовалась пробоина диаметром 30 метров и срочно нуждалась в ремонте.

900-тонная подвесная платформа с приемной аппаратурой, которую поддерживали тросы

Срочно спасать телескоп вызвалось агентство "Национальный научный фонд", которое и управляло обсерваторией на острове.

После начала ремонтных работ 6 ноября оборвался основной трос, поддерживавший подвесную платформу над телескопом. В результате вся конструкция оказалась крайне неустойчивой и продолжать ремонт было опасно из-за риска для жизни рабочих.

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В связи со сложившейся ситуацией "Национальный научный фонд" 19 ноября закрыл проект и вывел телескоп из эксплуатации. Инженерам была поручена задача аккуратно разобрать конструкцию.

Обрыв тросов Аресибо (сверху)

Было принято решение провести три контролируемых взрыва, чтобы Аресибо аккуратно сложился внутрь. Но это не понадобилось.

1 декабря 2020 года конструкция радиотелескопа обрушилась сама, тем самым полностью прекратив существование знаменитого комплекса по наблюдению за Вселенной.

Последствия разрушений на Аресибо

Обсерватория Аресибо была введена в эксплуатацию в 1963 г. За время своей научной деятельности с помощью этого радиотелескопа было совершено несколько важных открытий:

Уточнен сидерический период вращения Меркурия с 88 до 59 дней.

Подтверждено существование нейтронных звезд.

Обнаружен первый двойной пульсар PSR B1913+16.

Было отправлено послание к иным цивилизациям в направлении шарового звездного скопления М13, которое получило название "послание Аресибо".

С его помощью были открыты первые планеты за пределами Солнечной системы.

Впервые был зафиксирован Эффект Ярковского.

Комплекс также появился в нескольких фильмах, например, "Золотой глаз" и "Контакт".

Несмотря на свой почетный возраст, Аресибо на момент своего запуска настолько опередил свое время, что его возможности не смог превзойти даже китайский 500-метровый радиотелескоп FAST, который введен в эксплуатацию в 2016 году.

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