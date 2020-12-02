Известный музыкант пропал без вести [ Редактировать ]
В Киеве известный музыкант и аранжировщик Александр Деревянко пропал без вести. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.
В последний раз Александра видели в воскресенье, 22 ноября, около 14.20 в больнице №15 Подольского района по адресу ул. Кирилловская, 107. Туда его доставила скорая с разбитой губой и подозрением на черепно-мозговую травму.
Отмечается, что из больницы музыкант ушел в неизвестном направлении и домой не вернулся. Его телефоны не отвечают.
Александру Деревянко 65 лет, у него крепкое телосложение, рост - 1,85 м. Накануне исчезновения у него была травмирована губа.
Тех, кто видел этого человека после 22 ноября, просят сообщить по номеру 063 129-74-99 или 102.
Ранее сообщалось, что известный музыкант заразился коронавирусом.
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